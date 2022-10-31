Российские военные отразили атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские вооруженные силы отразили попытки наступления ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что украинские войска осуществляли атаки в районе сел Макеевка и Червонопоповка в ЛНР, все они были отражены. В результате уничтожены свыше 170 солдат ВСУ, три танка, пять бронемашин и девять автомобилей.

Также ВС РФ пресекли атаки на николаево-криворожском направлении. Как пояснил Конашенков, украинские ротные тактические группы предпринимали попытки атак в направлении Пятихатки, Червоного Яра, Ищенки и Зеленого Гая в Херсонской области. Ни одна из попыток не увенчалась успехом, силы ВСУ были отброшены на исходные позиции.

Между тем на купянском направлении российские войска за последние сутки поразили две ротные тактические группы ВСУ и формирования иностранных наемников в нескольких населенных пунктах Харьковской области и ЛНР. В результате потери противника превысили 110 человек, также был уничтожен один танк, три бронемашины и четыре автомобиля.

Накануне российские военные ударили по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе Очакова Николаевской области. Также был уничтожен узел связи ВСУ возле Беляевки Херсонской области и склад боеприпасов в районе Купянска Харьковской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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