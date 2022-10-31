Российский военный заявил, что украинские диверсанты находятся под действием препаратов

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Российский военный с позывным "Крым" сравнил украинских бойцов с зомби. Он выразил уверенность в том, что солдаты ВСУ находятся под действием препаратов.

По его словам, они как будто не чувствуют боли. Военнослужащий ВС РФ рассказал, как пришлось атаковать диверсионно-разведывательную группу Украины. Раненые бойцы продолжали продвигаться вперед и улыбались, добавил он.

"То есть мы попадаем в них, а они двигаются, как зомби какие-то. Что-то они употребляют, под какими-то препаратами", – передает РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе Очакова Николаевской области. Вооруженные силы России атаковал узел связи украинских военных возле Беляевки Херсонской области и склад боеприпасов в районе Купянска Харьковской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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