14:39Политика
Военные РФ уничтожили свыше 180 боевиков ВСУ на николаево-криворожском направлении
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В течение суток на николаево-криворожском направлении украинская армия безуспешно попыталась атаковать у линии боевого соприкосновения. ВС РФ ликвидировали свыше 180 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
"Сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения", – говорится в сообщении.
Также российские военные отразили атаки ВСУ на купянском направлении. Украинские националисты ударили по позициям РФ у Берестового под Харьковом. В результате, по данным военного ведомства, Вооруженными силами РФ было уничтожено более 150 солдат ВСУ, танк и пять боевых машин пехоты.
Кроме того, националисты хотели совершить наступление в направлении Червонопоповки в ЛНР. Войска Украины были остановлены, армия потеряла более 50 солдат. Атака была отражена и на южно-донецком направлении.
Ранее российские военные нейтрализовали атаки военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении. В результате активных действий ВС России были уничтожены более 120 бойцов украинской стороны.
Также разбиты три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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