Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В течение суток на николаево-криворожском направлении украинская армия безуспешно попыталась атаковать у линии боевого соприкосновения. ВС РФ ликвидировали свыше 180 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

"Сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения", – говорится в сообщении.

Также российские военные отразили атаки ВСУ на купянском направлении. Украинские националисты ударили по позициям РФ у Берестового под Харьковом. В результате, по данным военного ведомства, Вооруженными силами РФ было уничтожено более 150 солдат ВСУ, танк и пять боевых машин пехоты.

Кроме того, националисты хотели совершить наступление в направлении Червонопоповки в ЛНР. Войска Украины были остановлены, армия потеряла более 50 солдат. Атака была отражена и на южно-донецком направлении.

Ранее российские военные нейтрализовали атаки военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении. В результате активных действий ВС России были уничтожены более 120 бойцов украинской стороны.

Также разбиты три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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