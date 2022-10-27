ВС РФ отразили атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские военные нейтрализовали атаки военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении. Информацией об этом поделилось Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что в результате активных действий ВС России были нейтрализованы более 120 бойцов украинской стороны. Также разбиты три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Более того, в российском военном ведомстве рассказали, что на николаево-криворожском направлении ВС РФ разбили порядка 60 бойцов Украины. Также были устранены шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ пресекли попытку украинских военных прорвать оборону на территории поселка Давыдов Брод под Херсоном.

По словам замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, подразделения ВДВ с артиллерией 42-й мотострелковой дивизии сумели удержать позиции. ВСУ же понесли большие потери в живой силе и бронетехнике.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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