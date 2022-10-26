Херсонскую область никто сдавать не будет – Стремоусов

Фото: Минобороны РФ

Замруководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что данный регион никто сдавать не будет, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Хочу успокоить всех, кто переживает, что Херсонскую область сдадут, что Россия отступит. Мы еще раз напоминаем, что Россия своих не бросает", – указал он.

Стремоусов напомнил, что на сегодняшний день Херсонская область входит в состав России и поэтому бывшая территория Украины и Россия действуют как одно единое государство.

До этого замруководителя администрации Херсонской области заявил, что Вооруженные силы РФ продолжают отбивать атаки украинских военных на линию обороны под Херсоном. При этом он назвал попытки прорвать линию обороны на Херсонском направлении безуспешными.

Накануне также стало известно, что ВС России отбили все атаки украинских военнослужащих в Херсонской области, а за день было устранено порядка 130 боевиков ВСУ. Также были разбиты три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей противника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Союзные силы РФ отразили удары ВСУ на херсонском направлении

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