ВС РФ отразили все атаки Украины на херсонском направлении

Фото: Минобороны РФ

ВС России отбили все атаки украинских военнослужащих в Херсонской области, за день устранено порядка 130 боевиков ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

"На николаево-криворожском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции наших войск в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. Все атаки отражены", – поделились в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что благодаря огневому противостоянию боевиков России были разбиты три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей противника.

Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов поделился, что обстановка на линии боевого соприкосновения стала стабильной.

ВС РФ на протяжении всего времени укрепляют фронт на этом направлении. Однако Херсон, по его мнению, столкнулся с непростыми временами.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, в планы правительства РФ не входит оккупация территорий Украины.

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