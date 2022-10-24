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Союзные силы РФ отразили удары ВСУ на херсонском направлении

Союзные силы РФ отразили удары ВСУ на херсонском направлении

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Попытка ВСУ прорвать линию обороны в районе реки Ингулец отбита союзными силами. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов. В данный момент ситуация находится под контролем российских войск.

Силовики обеспечивают также и безопасность Херсона. Мирное население может выехать на левый берег Днепра в любой момент, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации региона.

Там добавили, что Херсон формирует отряды территориальной обороны. В них могут вступить все, оставшиеся в городе мужчины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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