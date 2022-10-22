В США рассказали о назревающей проблеме в отношениях с Киевом

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Интересы Вашингтона и Киева перестали совпадать из-за желания украинских властей продолжать конфликт с Россией, заявил обозреватель портала The American Conservative Патрик Бьюкенен.

"Для нас главная проблема в нынешнем конфликте не в том, кто станет контролировать Крым и Донбасс, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией", – отмечает автор статьи.

Бьюкенен отметил, что планы украинского лидера Владимира Зеленского любой ценой контролировать Крым и Донбасс приводят только к продолжению конфликта, а также сильнее втягивает в него Вашингтона. Автор статья подчеркнул, что в интересы США украинский регион исторически не входил.

"Наш жизненный интерес – предотвращение войны США с Россией, обладающей ядерным оружием, – может вскоре вступить в противоречие со стратегическими военными целями Украины", – добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин никогда не ставил перед собой цели применить ядерное оружие на Украине. По его словам, такой необходимости просто нет.

До этого основатель Tesla Илон Маск предположил, что в случае потери Россией Крыма может начаться третья мировая война. При этом он считает, что Москва применит ядерное оружие только в случае полного уничтожения своей армии и поражения от НАТО. Если такое произойдет, то "цивилизации придет конец".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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