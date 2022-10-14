Путин никогда не имел цели применить ядерное оружие на Украине – Лукашенко

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин никогда не ставил перед собой цели применить ядерное оружие на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова передает БелТА.

"Что касается подтекста вашего вопроса, никогда в том числе и президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет", – сказал Лукашенко.

По информации белорусского издания, такое заявление Лукашенко сделал в интервью американской телекомпании NBC.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия принимает участие в специальной военной операции на Украине. Белорусский лидер подчеркнул, что информацию об этом в стране не скрывают.

По словам Лукашенко, Белоруссия "никого не убивает", а также "не посылает своих военных". Он добавил, что основной задачей страны в СВО является недопущение распространения конфликта на территории Белоруссии.

При этом позже Лукашенко заявил, что Белоруссию не очень беспокоит стремление Украины в НАТО. Он объяснил, что Киев вправе выдавать желаемое за действительное, однако Минск никак это не воспринимает.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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