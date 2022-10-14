В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Режим повышенной террористической опасности ввели в Белоруссии. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе саммита СНГ.

"В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной (с Россией. – Прим. ред.) группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации", – цитирует Лукашенко ТАСС.

Кроме того, он заявил, что стремление Украины попасть в НАТО не вызывает беспокойства у Белоруссии. Лукашенко отметил, что Киев вправе выдавать желаемое за действительное, однако Минск никак это не воспринимает.

10 октября сообщалось, что Россия и Белоруссия развернут совместную региональную группировку войск на западных границах Союзного государства. По словам Лукашенко, решение было принято по итогам встречи с Владимиром Путиным после неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

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