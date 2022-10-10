Лукашенко заявил, что Минск предупредили о готовящемся ударе со стороны ВСУ

Фото: kremlin.ru

Минск предупредили о готовящемся ударе со стороны Украины. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост – 2". Мой ответ был прост: "Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории", – приводит его слова телеграм-канал "Пул Первого".

Политик также уточнил, что Белоруссия в ближайшее время определит, что еще ей необходимо предпринять для укрепления безопасности.

До этого стало известно, что Лукашенко собрал совещание с военными. По данным источника, начало мероприятия было запланировано на 11:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что у Белоруссии имеется порядка 500 тысяч подготовленных резервистов, которые могут быть задействованы при необходимости. При этом, как отмечалось, работа с военнослужащими запаса идет в стране в плановом режиме.

Кроме того, до этого Лукашенко отмечал, что Россия и Белоруссия обдумают ответ на угрозу появления ядерного оружия в Польше.



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