Лукашенко не нашел необходимости проведения мобилизации в стране

Фото: kremlin.ru

В Белоруссии нет необходимости проводить мобилизацию, заявил президент Александр Лукашенко. По его словам, войны на территории страны нет.

"Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркну: недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами: "Лукашенко готовится к войне". Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: "Если хочешь мира, готовься к войне", – приводит слова политика издание "БелТА".

Президент добавил, что в Белоруссии в пятый раз преобразовывают армию, которую приспосабливали к складывающейся обстановке. Лукашенко подчеркнул, что власти делают соответствующие выводы из тех войн и столкновений, которые есть сейчас или были в прошлом.

Кроме того, президент считает, что действия оппозиции направлены на дестабилизацию обстановки в стране через организацию диверсионно-подрывной деятельности. В 2020–2021 годах сотрудники правоохранительных органов нашли главных зачинщиков беспорядков, но, утверждает Лукашенко, у таких людей все еще остаются последователи.

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