Лукашенко заявил, что Москва и Минск обдумают ответ на ядерную угрозу в Польше

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Россия и Белоруссия обдумают ответ на угрозу появления ядерного оружия в Польше. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Вы же слышали заявления, что якобы уже договорились они: арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу. Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать", – сказал белорусский лидер.

Он также посоветовал "не волноваться" и заявил, что "все будет нормально".

До этого президент Польши Анджей Дуда сообщил в разговоре с Gazeta Polska, что отсутствие в его стране ядерного оружия является проблемой. В настоящее время вопрос размещения в Польше американского ядерного оружия является открытым, сообщил Дуда.

Он уточнил, что Польша могла бы стать участником программы Nuclear Sharing, в рамках которой государства Европы, входящие в состав НАТО, размещают и хранят американское ядерное оружие.

Ранее министр обороны государства Виктор Хренин заявил, что региональная группировка войск Белоруссии и России в случае обострения ситуации на западном направлении готова к защите Союзного государства. В настоящее время войска и силы Белоруссии находятся на боевом дежурстве в усиленном режиме, добавил он.

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