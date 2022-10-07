Белоруссия при необходимости может выставить 500 тыс подготовленных военных – МО страны

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

У Белоруссии имеется порядка 500 тысяч подготовленных резервистов, которые могут быть задействованы при необходимости. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны со ссылкой на главу ведомства Виктора Хренина.

"Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве", – говорится в сообщении.

По словам Хренина, работа с военнослужащими запаса идет в стране в плановом режиме. Так, за последние 20 лет в мобилизационных сборах приняли участие 130 тысяч человек. Кроме того, он отметил, что Белоруссия не нуждается в контрактной армии, поскольку и без того 60% военнослужащих страны – контрактники.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что региональная группировка войск Белоруссии и России в случае обострения ситуации на западном направлении готова к защите Союзного государства. Там отметили, что Минском были приняты необходимые меры для обеспечения коллективной безопасности.



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