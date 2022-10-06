В МО Белоруссии заявили о готовности группировки войск к защите Союзного государства

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Региональная группировка войск Белоруссии и России в случае обострения ситуации на западном направлении готова к защите Союзного государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Белоруссии Виктора Хренина.

"Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства", – сообщил Хренин.

Он добавил, что в ведомстве были приняты необходимые меры для обеспечения коллективной безопасности. В стране проводится контроль ситуации на всех белорусских границах. По словам Хренина, также предусмотрены меры по пресечению военных провокаций в приграничном пространстве.

В настоящее время войска и силы Белоруссии ведут боевое дежурство в усиленном режиме.

"Пропорционально росту давления Запада на Россию с целью ее разгрома и стирания с политической карты мира уровень военной опасности в Беларуси будет иметь тенденцию к возрастанию", – подчеркнул министр обороны страны.

Он сообщил, что исключать возможность вмешательства во внутренний конфликт в Белоруссии, который может возникнуть в стране, Польши, Литвы, Латвии и Украины нельзя.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с Украиной остается непонятной. По его словам, "РФ не может проиграть, США – уйти". По его словам, население Украины должно "сказать свое слово".

Он добавил, что контроль над страной дали осуществлять Польше, позволяя вывозить с Украины продукты питания и чернозем.

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