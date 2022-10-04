Лукашенко заявил об участии Белоруссии в спецоперации на Украине

Фото: kremlin.ru

Белоруссия принимает участие в специальной военной операции на Украине, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Что касается нашего участия в специальной военной операции на Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", – приводит его слова агентство "БелТА".

Среди основных задач страны в спецоперации лидер Белоруссии назвал недопущение распространения конфликта на территорию республики, в том числе недопущение нанесения удара со стороны Польши, Литвы и Латвии.

"Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", – подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявил, что удар в спину союзническим российским войскам через республику не будет допущен. Он также отмечал, что силовые структуры Белоруссии с учетом опыта с момента начала спецоперации должны были проработать на практике действия на границе с Украиной.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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