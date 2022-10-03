Лукашенко потребовал мобилизовать всех граждан Белоруссии на уборку картошки и свеклы

Фото: kremlin.ru

Для уборки урожая картофеля, свеклы, кукурузы и зерна в Белоруссии необходимо мобилизовать всех жителей страны, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, еще чего-то, – не принимаются. Забудьте об этом. Вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь, и готовиться к весеннему севу", – приводит его слова агентство БелТА.

По мнению лидера Белоруссии, к уборке урожая нужно привлечь учащихся школ, студентов и госслужащих. Лукашенко отметил, что при продаже своей сельхозпродукции РФ и Китаю республика может хорошо заработать.

Ранее президент Белоруссии заявил, что граждане России, которые уехали за границу после объявления в РФ частичной мобилизации, еще вернутся. Он уверен, что из-за выездов россиян не стоит переживать.

Лукашенко напомнил, что в 2020 году после президентских выборов из страны уехали несколько тысяч граждан. По его словам, сейчас они просятся вернуться назад в Белоруссию.



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