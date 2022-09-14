Лукашенко наколол дрова для жителей Европы

Александр Лукашенко намерен не дать европейцам замерзнуть в зимнее время года. Видеоролик, где белорусский лидер занимается колкой дров, опубликован в телеграм-канале "Пул Первого".

"Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут", – сказал Лукашенко.

Он отметил, что Европе выбирать дрова не приходится, потому что главное – чтобы было тепло. По его словам, помочь нужно прежде всего обычным гражданам, а не богачам.

"Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий (президент Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий. – Прим. ред.) не замерзли, это наши соседи, может, одумаются", – подчеркнул Лукашенко.

Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер допустил, что с наступлением холодов Евросоюз может пересмотреть санкционную политику. По его словам, антироссийские санкции вызвали на европейском континенте дефицит энергии и взрывной скачок цен.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.