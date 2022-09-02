Австрия готова отказаться от антироссийских санкций на фоне роста стоимости жизни – СМИ

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Австрия склоняется к отмене антироссийских санкций на фоне приближающихся холодов и сильно подскочивших счетов за электроэнергию, сообщает немецкая газета Die Welt, которую цитирует РИА Новости.

В материале говорится, что в Вене больше нет четкого большинства, выступающего за санкции против РФ.

"Зимой этот тренд может усилиться. Вместе с этим растет поддержка правонационалистической несистемной Австрийской партии свободы, доброжелательно настроенной по отношению к Путину", – отметил автор статьи.

Он приводит цифры из опроса, согласно которым 40% австрийцев выступают против антироссийских мер. На мнение общества сильно влияет рост цен на энергию и высокая инфляция.

Ранее министр юстиции Чехии Павел Блажек заявил, что стремительный рост цен на энергию в Европе угрожает существованию Евросоюза и ставит под угрозу политическую систему Чехии. По его мнению, если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго.

