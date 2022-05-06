Политолог оценил вероятность распада Евросоюза

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Угрозы распада Евросоюза нет, но есть возможность его серьезной трансформации. Об этом рассказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Политолог отметил, что геополитическая сторона ЕС будет усиливаться, а интеграционная – слабеть. При этом вместе с ослаблением будет усиливаться модель "Европы разных скоростей".

"Это значит, что внутри Европейского союза будут вычленяться привилегированные страны с более высокой степенью интеграции и страны периферии, в отношении которых степень интеграции будет меньше. Распада не будет, но будет размежевание внутри ЕС", – приводит слова Суслова "Лента.ру".

Политолог подчеркнул, что уже сейчас можно говорить о некой иерархии в союзе. По его словам, ключевую роль по многим вопросам играет Германия. Суслов отметил, что ФРГ фактически принадлежат права принятия решений по вопросам экономического развития и внешнеэкономической политики.

"Евросоюз пытается навязать отдельным странам – членам свои внешнеполитические позиции. Это касается не только нынешних стран ЕС, но и кандидатов на вступление. Мы видим, как Сербии пытаются навязать антироссийскую политику, потому что она является кандидатом на вступление в ЕС", – сообщил Суслов.

Он подчеркнул, что вступление в Евросоюз сегодня – это доказательство западной принадлежности и отрицания всего российского. Поэтому, сказал Суслов, в союз уже не пытаются вступить Швейцария или вышедшая из состава Великобритания, Турция. Политолог рассказал, что в настоящее время в ЕС пытаются вступить страны, которым нужно получить "сертификат", что они больше не принадлежат к российской орбите. В их число входят Украина, Грузия и Молдова.

Помимо давления внутри Евросоюза, считает Суслов, присутствует и внешнее влияние. Таким образом, расширение ЕС необходимо, чтобы не дать другим "центрам силы" наращивать свое влияние на постсоветском пространстве. Политолог также высказал мнение, что союз отошел от своей нормативной природы, когда поддержал Украину в спецоперации России.

"Он выступал в роли миролюбивого игрока, который обладает нормативной силой, а не военной, который не поставляет оружие в зоны конфликтов, не способствует разжиганию конфликтов", – сказал Суслов.

По его словам, направленные на разжигание украинского конфликта действия ЕС противоречат всем принципам и нормам союза.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейское единство терпит крах. Он отметил, что странам ЕС нужно выходить из союза, если они хотят сохранить суверенитет. Володин напомнил, что Европарламент выступил за реформирование Евросоюза, при этом в числе нововведений – отмена принципа солидарного принятия важнейших решений.

