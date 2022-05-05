ЕК дала рекомендации странам ЕС по приостановке упрощения визового режима с РФ

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Еврокомиссия дала рекомендации странам Евросоюза по частичной приостановке упрощения визового режима с Россией, сообщает РИА Новости.

Таким образом, российские бизнесмены и чиновники не будут иметь привилегированного доступа в ЕС.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций планирует запретить юридическим и физическим лицам из РФ приобретать недвижимость в странах Европы. Предполагается, что запрет будет касаться прямой или косвенной продажи или передачи прав собственности на недвижимость, которая находится на территории Евросоюза, а также доли в коллективных инвестиционных предприятиях, предоставляющих доступ к такому недвижимому имуществу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.