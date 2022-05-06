Володин посоветовал европейским странам выходить из ЕС

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Европейское единство терпит крах, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он заявил, что если страны Евросоюза хотят сохранить суверенитет, им надо выходить из ЕС, передает News.ru.

Володин напомнил, что Европарламент выступил за реформирование Евросоюза, при этом в числе нововведений – отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Спикер объяснил, что имеется в виду отказ от права вето членов Евросоюза. Он подчеркнул, что теперь мнение отдельных государств, и соответственно их граждан, учитываться не будет.

"Как показала ситуация с введением антироссийских санкций, у стран Евросоюза нет единства в этом вопросе. Поэтому и приходится искать иные формы проведения решений, отказавшись от годами существовавшего принципа. Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет", – пояснил Володин.

Он заявил, что теперь неясно, кто будет отвечать перед гражданами конкретной страны при росте цен, безработице и проблемах в экономике.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России коснется импорта нефти и новых банков. По его словам, ограничения будут нацелены на отключение большего числа банков от SWIFT. В документ, как отметил Боррель, войдут причастные к дезинформации лица.

По данным The Wall Street Journal, новый пакет санкций Евросоюза предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода. Также сообщалось, что ограничения не затронут Газпромбанк, который члены ЕС используют для расчетов за энергоресурсы с Россией.

