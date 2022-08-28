Боррель заявил о возникновении вызовов для Евросоюза из-за санкций против РФ

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Из-за введенных против России санкций Евросоюз в скором времени столкнется с серьезными вызовами, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнёмся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу", – отметил он в интервью изданию Kronen Zeitung.

Ранее издание The National Interest отметило, что западные санкции не смогли развалить российскую экономику. Так, во втором квартале нынешнего года профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Помогают такому успеху высокие цены на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС своими нелегитимными антироссийскими санкциями только загоняет себя в тупиковое положение. По ее мнению, ЕС пытается таким образом снять с себя ответственность за усугубление глобального продовольственного и энергетического кризисов.

Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

