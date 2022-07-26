РФ добилась рекордного профицита, пока Запад столкнулся с проблемами из-за санкций – СМИ

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Западные санкции не смогли развалить российскую экономику, констатирует американское издание The National Interest.

Как отмечается в материале, во втором квартале нынешнего года профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Помогают такому успеху высокие цены на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото.

В свою очередь, европейские страны после введения санкций столкнулись с тем, что им не хватает топлива из-за сокращения поставок из России, а рост цен на энергоносители подстегивает инфляцию.

Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что Россия уже одержала победу над Западом на трех фронтах.

"Россия побеждает на всех фронтах. Военном фронте – на поле боя. На политическом – стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации Байдена в США. И на экономическом – Россия изменила правила игры: санкции бумерангом бьют по Западу", – высказался он в интервью Judging Freedom.

До этого автор немецкого издания Die Welt Жак Шустер рассказал о главных заблуждениях Запада о конфликте между Россией и Украиной. По мнению журналиста, украинская сторона не может победить в конфликте в том числе из-за десятикратного превосходства российских вооруженных сил.

Что касается экономических санкций, то они имеют и обратный эффект, подчеркивает Шустер. Он заявил, что Россия получает повышенный доход от продажи нефти и газа.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.