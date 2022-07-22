В Германии назвали три главных заблуждения Запада о России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Автор немецкого издания Die Welt Жак Шустер рассказал о главных заблуждениях Запада о конфликте между Россией и Украиной, передает РИА Новости.

"Западные политики должны посмотреть правде в глаза: Россию не удастся изолировать, экономические санкции не приносят желаемого эффекта, Киеву не сломить десятикратное превосходство российской армии", – написал обозреватель.

По мнению журналиста, Украина не может победить в конфликте в том числе из-за десятикратного превосходства российских вооруженных сил над украинской армией.

Что касается экономических санкций, то они имеют и обратный эффект, подчеркивает Шустер. Он заявил, что Россия получает повышенный доход от продажи нефти и газа.

Международная изоляция РФ также не соответствует действительности, подчеркнул автор. Он заявил, что Кремль сейчас может рассчитывать на поддержку Китая. Кроме того, значительная часть стран мира обвиняет в ситуации на Украине Европу.

По мнению эксперта в области экономики и права Оливье Де Мейзон Ружа, Европа повторила ошибку Наполена в отношении РФ. Французский император в 1806 году установил континентальную блокаду Англии, что привело к дефициту сырья и станков.

21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России. Соответствующий документ опубликован в Официальном журнале ЕС. Новые ограничения включают в себя запрет на покупку, импорт или передачу российского золота. Кроме того, санкции наложены на 57 физических лиц и организаций.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

