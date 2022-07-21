Поезда не будут ходить между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" БКЛ с 23 июля

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Политика

21 июля, 23:08

Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций против РФ

политика

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России. Соответствующий документ опубликован в Официальном журнале ЕС в четверг, 21 июля.

Отмечается, что ограничения предусматривают запрет на покупку, импорт или передачу золота, которое является "наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов". Уточняется, что данный запрет распространяется и на ювелирные украшения. Он начнет действовать с 22 июля.

Всего под ограничительные меры подпали 57 физических лиц и организаций. В том числе мотоклуб "Ночные волки" и его президент Александр Залдастанов, Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и военно-патриотическое движение "Юнармия".

В санкционный список также включены первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и другие.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Санкции

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