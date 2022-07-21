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Экономика

17:45

Эксперт рассказал, как седьмой пакет санкций ЕС повлияет на экономику РФ

экономика

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Наличие седьмого пакета санкций Евросоюза является неким уведомлением, а цель всех ограничений заключается в том, чтобы заставить Россию отказаться от своих действий. Об этом рассказал экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк.

Он подчеркнул, что импорт золота для страны не имеет существенного значения.

"Основное, что есть в этих санкциях, и то, что уже продолжает обсуждаться дальше, – это ограничение закупки нефти, стоимости нефти и покупка газа. Это, наверное, самые основные вещи, которые действительно могут затронуть нашу страну в экономическом плане", – приводит слова Кобяка радио КП.

Экономист рассказал, что лишь Сбербанк полностью попадает под жесткие санкции, хотя все российские банки уже были готовы к этому. Кобяк отметил, что санкции не затрагивают стратегические вещи.

"А все остальное больше носит, мне кажется, информационный характер: что мы за вами следим, мы хотим, чтобы вы все закончили, поэтому мы начинаем вводить", – заключил Кобяк.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил новый, седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото. Под новые санкции подпали 55 физических и юридических лиц. Кроме того, был расширен перечень запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

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Сюжет: Санкции

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