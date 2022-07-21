Эксперт рассказал, как седьмой пакет санкций ЕС повлияет на экономику РФ

Фото: depositphotos/paulgrecaud
Наличие седьмого пакета санкций Евросоюза является неким уведомлением, а цель всех ограничений заключается в том, чтобы заставить Россию отказаться от своих действий. Об этом рассказал экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк.
Он подчеркнул, что импорт золота для страны не имеет существенного значения.
"Основное, что есть в этих санкциях, и то, что уже продолжает обсуждаться дальше, – это ограничение закупки нефти, стоимости нефти и покупка газа. Это, наверное, самые основные вещи, которые действительно могут затронуть нашу страну в экономическом плане", – приводит слова Кобяка радио КП.
Экономист рассказал, что лишь Сбербанк полностью попадает под жесткие санкции, хотя все российские банки уже были готовы к этому. Кобяк отметил, что санкции не затрагивают стратегические вещи.
"А все остальное больше носит, мне кажется, информационный характер: что мы за вами следим, мы хотим, чтобы вы все закончили, поэтому мы начинаем вводить", – заключил Кобяк.
Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил новый, седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото. Под новые санкции подпали 55 физических и юридических лиц. Кроме того, был расширен перечень запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.
Борис Джонсон призвал убрать российскую рыбу из меню британских ресторанов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: