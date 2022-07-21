ЕС смягчил санкции в отношении поставок РФ некоторых товаров и услуг для авиаотрасли

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Совет Евросоюза принял решение снять запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли, сообщает RT.

"Техническая помощь России в области авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения деятельности Международной организации гражданской авиации по установлению промышленных стандартов, а запрет на заключение каких-либо сделок с российскими государственными организациями будет несколько ослаблен", – говорится в сообщении.

При этом в санкционный список попали Сбербанк и мотоклуб "Ночные волки".

Совет Евросоюза ранее утвердил новый, седьмой пакет антироссийских санкций, включающий в том числе и частичное эмбарго на золото.

Под новые санкции подпали 55 физических и юридических лиц. Кроме того, был расширен перечень запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Также принято решение о продлении всех действующих санкций в отношении России до конца января 2023 года.

