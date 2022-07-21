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Продвигая санкции против России, европейские политики ведут Запад к гибели, считает французский банкир Филипп Виллен.

В своей статье для издания Le Figaro он выразил возмущение поведением глав государств ЕС, которые ввели ограничительные меры против Москвы, не обсудив этот вопрос с избирателями и представителями бизнеса.

Виллен подчеркнул, что Россия является важнейшей страной - поставщиком. Он также указал, что в Европе подскочили цены на энергоносители. Именно это, по его словам, приводит к взрывному росту расходов на отопление в домохозяйствах и на предприятиях.

Виллен также заявил, что чиновники Европейского Центрального банка постоянно лгут, говоря о том, что инфляция в ЕС якобы вызвана перегревом из-за проведения недостаточно жесткой монетарной и бюджетной политики.

Ранее издание Newsweek опубликовало статью, в которой утверждается, что из-за введенных против России санкций на Западе нарастают страх и усталость, а ограничения создали множество проблем, включая стремительно дорожающий бензин и неуверенность в стабильности поставок природного газа в отопительный сезон, до которого осталось несколько недель.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

