В США рассказали о страхе и усталости на Западе из-за антироссийских санкций

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На Западе нарастают страх и усталость из-за санкций, введенных против России, пишет американское издание Newsweek.
Авторы статьи отмечают, что ограничения создали множество проблем, включая стремительно дорожающий бензин и неуверенность в стабильности поставок природного газа в отопительный сезон, до которого осталось несколько недель.
"К сожалению, у сторонников санкций может не хватить времени", – говорится в статье.
Также в публикации сказано о нарастающей политической неопределенности, подтверждением которой стала отставка британского премьера Бориса Джонсона.
Издание также приводит слова российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, который заявил, что планы задушить Россию санкциями не работают, а бездумное введение ограничений против Москвы только усугубляет ситуацию в американской экономике.
Ранее итальянское издание Il Fatto Quotidiano опубликовало статью, в которой отмечалось, что экономика России оказалась намного сильнее, чем представлял себе Запад. Авторы публикации указали, что со стороны Евросоюза было наивно рассчитывать на изоляцию Москвы без тяжелых последствий для европейского региона.
Западные страны, включая США, усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
США объявили об ослаблении антироссийских санкций по нескольким направлениям
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