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Прежде чем вводить антироссийские санкции, Европа должна была вспомнить разрушительные последствия континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году. Об этом заявил эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж.

Он напомнил, что последствия той блокады оказались контрпродуктивными, поскольку сырье и станки были в дефиците, однако продажи за пределами Европы так и не были замещены. В итоге, указал эксперт, отрезанная от европейских рынков Британия была вынуждена наладить торговлю с заокеанскими партнерами, что пошло стране на пользу. Франция же, по его словам, сдала позиции морской державы, позволив молодым США нарастить мощь.

"С февраля 2022 года <...> Европа ответила [России] экономическими санкциями. <...> В конечном итоге рубль укрепился, а в Европе отмечается высокий уровень зависимости от российского сырья. Значит ли это, что экономические санкции оборачиваются против их авторов?", – написал он в своей статье для издания Le Figaro.

Ранее французский банкир Филипп Виллен заявил, что продвигая санкции против России, европейские политики ведут Запад к гибели. Он выразил возмущение поведением глав государств ЕС, которые ввели ограничительные меры против Москвы, не обсудив этот вопрос с избирателями и представителями бизнеса.

Виллен подчеркнул, что Россия является важнейшей страной – поставщиком. Он также указал, что в Европе подскочили цены на энергоносители. Именно это, по его словам, приводит к взрывному росту расходов на отопление в домохозяйствах и на предприятиях.

Страны Запада, включая Францию, увеличили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

