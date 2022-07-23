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Россия уже одержала победу над Западом на трех фронтах, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

"Россия побеждает на всех фронтах. Военном фронте – на поле боя. На политическом – стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации Байдена в США. И на экономическом – Россия изменила правила игры: санкции бумерангом бьют по Западу", – высказался он в интервью Judging Freedom.

Ранее автор немецкого издания Die Welt Жак Шустер рассказал о главных заблуждениях Запада о конфликте между Россией и Украиной. По мнению журналиста, украинская сторона не может победить в конфликте в том числе из-за десятикратного превосходства российских вооруженных сил.

Что касается экономических санкций, то они имеют и обратный эффект, подчеркивает Шустер. Он заявил, что Россия получает повышенный доход от продажи нефти и газа.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.