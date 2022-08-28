РФ может на год остановить экспорт газа в ЕС без последствий для экономики – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
У России есть возможность остановить экспорт газа в Евросоюз минимум на год без ущерба собственной экономике, сообщает агентство Bloomberg.
"До тех пор, пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка", – отметил эксперт по России британской компании Capital Economics Лайам Пич.
Он подчеркнул, что РФ сможет получать до 20 миллиардов долларов на продаже газа ежеквартально даже при уменьшении объема поставок благодаря высокому уровню цен на энергоресурсы.
Ранее издание The National Interest отметило, что западные санкции не смогли развалить российскую экономику. Так, во втором квартале нынешнего года профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Помогают такому успеху высокие цены на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото.
Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС своими нелегитимными антироссийскими санкциями только загоняет себя в тупиковое положение. По ее мнению, ЕС пытается таким образом снять с себя ответственность за усугубление глобального продовольственного и энергетического кризисов.
Энергетический кризис в Европе стал усугубляться
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