Аналитик назвал причины повышения цен на газ в Европе

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Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал причины повышения биржевых цен на газ в Европе. Об этом сообщает RT.

По его словам, главной причиной подорожания газа в Европе является политика, которую ведут европейские страны, в том числе в отношении России.

"Рынок газа очень нервный, он реагирует на любые новости резкими движениями вверх", – пояснил Гривач.

Он добавил, что на ценах на газ также отражаются ситуация с обслуживанием турбин газопровода "Северный поток – 1", низкий уровень выработки возобновляемых источников энергии в Европе и отсутствие позитивных новостей.

"Уровень готовности к отопительному сезону в Европе достаточно слабый. Кроме того, мы видим рекордно низкие запасы ПХГ в США, что тоже влияет на уровень цен", – заключил аналитик.

Ранее глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин выразил мнение, что подорожание газа до трех тысяч долларов за тысячу кубометров является только началом проблем европейцев.

По словам специалиста, у Брюсселя и Москвы разные подходы к решению энергетического вопроса. Первый хочет получить газ в обмен на турбину, второй нуждается в гарантиях снятия санкций в области технологий, что в дальнейшем позволит ей без проблем эксплуатировать силовую установку.

