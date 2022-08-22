Эксперт предрек ухудшение ситуации в Европе после подорожания газа до 3 тыс долларов

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь
Подорожание газа до трех тысяч долларов за тысячу кубометров является только началом проблем европейцев. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
"Проблемы (европейцев. – Прим. ред.) только нарастают, и "Газпром" еще раз показал, что проблемы с турбинами не только не решены, они ситуацию лишь ухудшают", – сказал он.
По словам специалиста, у Брюсселя и Москвы разные подходы к решению энергетического вопроса. Первый хочет получить газ в обмен на турбину, второй – нуждается в гарантиях снятия санкций в области технологий, что в дальнейшем позволит ей без проблем эксплуатировать силовую установку.
Противоречие решить не удается, это ведет к подорожанию голубого топлива, подытожил Пикин.
В понедельник, 22 августа, цена газа в европейских странах поднялась выше 2,8 тысячи долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта в связи с новостями о приостановке поставок по "Северному потоку" на трое суток. Ближе к полудню стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3 024 тысяч долларов за одну тысячу кубометров.
Ситуацию с подорожанием газа в Европе прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав ее результатом "восхитительной комбинации" политиков Евросоюза. Также он допустил, что к концу года газ в Европе вырастет в цене до 3–4 тысяч за тысячу кубометров.
Мировые цены на газ выросли до 2,7 тыс долларов за кубометр
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