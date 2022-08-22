Шольц прибыл в Канаду, чтобы найти альтернативу газу из России

Фото: twitter.com/Bundeskanzler

Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек прибыли с трехдневным визитом в Канаду, чтобы найти альтернативу поставкам российского газа, сообщает РБК.

Стороны собираются подписать соглашение о более тесном сотрудничестве в сфере водородной энергетики. Как заявил Шольц по прибытии в Монреаль, Канада также богата природными ресурсами, как и Россия, но ее преимущество заключается в надежной демократии.

Шольц и Хабек планируют обсудить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо поставки сжиженного природного газа в Германию и добычу полезных ископаемых, в том числе никеля, кобальта, лития и графита, необходимых для производства аккумуляторов.

"Канада для Германии не только хороший партнер, но и близкий друг. Мы хотим еще больше углубить эти отношения и еще более тесно сотрудничать, особенно в области энергетики и защиты климата", – заявил Шольц.

До этого сообщалось, что ранее отремонтированная в Канаде турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России. Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины.

В связи со сложной ситуацией в энергетике обозреватель газеты Der Spiegel Николаус Блом призвал правительство Германии запустить полностью готовый трубопровод "Северный поток – 2".

Представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер позднее подчеркнул, что запуск газопровода сейчас не стоит для Берлина на повестке дня.

