Шольц прибыл в Канаду, чтобы найти альтернативу газу из России

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Фото: twitter.com/Bundeskanzler
Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек прибыли с трехдневным визитом в Канаду, чтобы найти альтернативу поставкам российского газа, сообщает РБК.
Стороны собираются подписать соглашение о более тесном сотрудничестве в сфере водородной энергетики. Как заявил Шольц по прибытии в Монреаль, Канада также богата природными ресурсами, как и Россия, но ее преимущество заключается в надежной демократии.
Шольц и Хабек планируют обсудить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо поставки сжиженного природного газа в Германию и добычу полезных ископаемых, в том числе никеля, кобальта, лития и графита, необходимых для производства аккумуляторов.
"Канада для Германии не только хороший партнер, но и близкий друг. Мы хотим еще больше углубить эти отношения и еще более тесно сотрудничать, особенно в области энергетики и защиты климата", – заявил Шольц.
До этого сообщалось, что ранее отремонтированная в Канаде турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России. Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины.
В связи со сложной ситуацией в энергетике обозреватель газеты Der Spiegel Николаус Блом призвал правительство Германии запустить полностью готовый трубопровод "Северный поток – 2".
Представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер позднее подчеркнул, что запуск газопровода сейчас не стоит для Берлина на повестке дня.
Мировые цены на газ выросли до 2,7 тыс долларов за кубометр
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