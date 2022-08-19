В правительстве ФРГ заявили, что не обсуждают запуск "Северного потока – 2"

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Представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что запуск "Северного потока – 2" сейчас не стоит для Берлина на повестке дня.
Ранее стало известно, что вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики предложил использовать "Северный поток – 2", чтобы избежать энергетического кризиса в стране.
"Нужно сказать, что мы остановили процесс сертификации "Северного потока – 2". Это произошло по понятным причинам. Возобновление проекта не стоит на повестке дня", – передает ТАСС слова Бюхнера.
В свою очередь, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что прозвучавшее в бундестаге предложение является неправильным и неподходящим.
До этого глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага Клаус Эрнст выступил за использование "Северного потока – 2" для поставок российского газа, если не будет других вариантов. По его словам, в целом все равно, через какую трубу газ доставляется в Германию, он все равно остается российским. Он добавил, что в этом смысле вопрос о запуске газопровода имеет символический характер.
Позднее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер призвал запустить "Северный поток – 2". По его словам, при работе обоих газопроводов исключены трудности с поставками топлива для немецкой промышленности и потребительского рынка.
Шольц выразил нежелание запускать "Северный поток – 2"
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