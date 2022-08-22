Медведев назвал рост цен на газ результатом "восхитительной комбинации" политиков ЕС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал повышение цены на газ в Европе. Этой теме он посвятил пост в своем телеграм-канале.

Цену в 2,8 тысячи долларов за тысячу кубометров Медведев назвал результатом "восхитительной комбинации" политиков Евросоюза. Также он допустил, что к концу года газ в Европе вырастет в цене до 3–4 тысяч за тысячу кубометров.

"Эта восхитительная комбинация почти получилась у европейских политиков. Газ – 2 800 долларов за тысячу кубометров. Режим строгой экономии. Полноценно моется, похоже, только Шольц, который ищет газ в Канаде. Что будет с ценой в конце года? 3 000 долларов? 4 000 долларов? Кто больше, господа?" – написал зампред Совбеза.

Цена газа в европейских странах поднялась выше 2,8 тысячи долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта в связи с новостями о приостановке поставок по "Северному потоку" на трое суток.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась до 2 862 долларов за тысячу кубометров. При этом общий рост стоимости газа с начала торгов равен примерно 13%.

19 августа в "Газпроме" сообщили, что единственную турбину газопровода "Северный поток" остановят 31 августа для ремонта. Период проведения работ обозначили в трое суток.

В компании отмечали, что в период ремонта агрегата поставки газа будут временно остановлены. До уровня в 33 миллиона кубометров в сутки они будут восстановлены 2 сентября.

