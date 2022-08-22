Цена газа в Европе поднялась выше $2 800 за тысячу кубометров впервые с начала марта

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Цена газа в европейских странах поднялась выше 2 800 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта в связи с новостями о приостановке поставок по "Северному потоку" на трое суток, сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи.

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась до 2 862 долларов за тысячу кубометров. При этом общий рост стоимости газа с начала торгов равен примерно 13%.

19 августа в "Газпроме" сообщили, что единственную турбину газопровода "Северный поток" остановят 31 августа для ремонта. Период проведения работ обозначили в трое суток.

В компании отмечали, что в период ремонта агрегата поставки газа будут временно остановлены. До уровня в 33 миллиона кубометров в сутки они будут восстановлены 2 сентября.

