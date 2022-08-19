Турбину "Северного потока" остановят 31 августа для ремонта

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Единственную турбину газопровода "Северный поток" остановят 31 августа для ремонта, как сообщили в российской компании "Газпром".

На проведение работ выделено трое суток.

В компании также добавили, что в период ремонта агрегата поставки газа будут временно остановлены. До уровня в 33 миллиона кубометров в сутки они будут восстановлены 2 сентября.

Ранее сообщалось, что ранее отремонтированная в Канаде турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России. Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины.

В связи со сложной ситуацией в энергетике обозреватель газеты Der Spiegel Николаус Блом призвал правительство Германии запустить полностью готовый трубопровод "Северный поток – 2". Представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер позднее подчеркнул, что запуск газопровода сейчас не стоит для Берлина на повестке дня.