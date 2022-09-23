Лукашенко заявил об усталости от президентства

23 сентября, 21:29
Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уже устал руководить государством, но уйти не может из-за переживаний за соратников. Об этом сообщает РИА Новости.
"Слушайте, да мне это (президентство. – Прим. ред.) уже осточертело. Я уже не знаю, за счет чего я вообще... Это ж скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда на стреме", – сказал белорусский лидер.
Он объяснил, что не уходит только по той причине, что испытывает давление со стороны своих сторонников, боится их подвести. По словам Лукашенко, даже если к власти в стране придут новые нормальные люди, нет гарантий, что они смогут удержать эту власть.
"Гарантии нет. И тогда с вас начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать. И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои – меня не будет, как они будут жить?" – подытожил глава государства.
Ранее Лукашенко снялся в шуточном видеоролике. В нем белорусский президент занимается колкой дров, чтобы помочь европейцам не замерзнуть в зимнее время года.
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