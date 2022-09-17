США присутствуют во всех значимых политических конфликтах в мире – Лукашенко

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Американская сторона присутствует во всех ключевых политических конфликтах в мире. Такое мнение выразил белорусский лидер Александр Лукашенко.
"Вашингтон присутствует во всех значимых политических конфликтах, при этом полностью игнорирует внутренние противоречия на грани гражданского противостояния", – приводит его слова РИА Новости.
Лукашенко отметил, что одной из целей Соединенных Штатов являются европейские государства. Так, по его словам, США как любят ставить на место Европу, так и убирать конкурентов.
Белорусский лидер подчеркнул, что американская сторона разжигает войну в Косове, пытаясь давить на Сербию, а также вмешивается в дела Карабаха, Сирии и Афганистана.
Ранее Лукашенко заявил, что ситуация с Украиной остается непонятной. По его словам, "РФ не может проиграть, США – уйти".
Белорусский президент отмечал, что население Украины должно "сказать свое слово". Он добавил, что контроль над страной дали осуществлять Польше, позволяя вывозить с Украины продукты питания и чернозем.
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