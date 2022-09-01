Лукашенко заявил, война США с РФ на Украине будет идти "до последнего"

Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с Украиной остается непонятной. По его словам, "РФ не может проиграть, США – уйти", передает РИА Новости.
"Они (США) будут воевать с Россией до последнего. Посмотрите, гаубицы, потом РСЗО, сейчас истребители-невидимки они готовы туда поставлять. Боюсь, чтобы до ядерного оружия не дошло", – заявил белорусский лидер на открытом уроке для школьников.
По его словам, население Украины должно "сказать свое слово". Он добавил, что контроль над страной дали осуществлять Польше, позволяя вывозить с Украины продукты питания и чернозем.
До этого в ходе встречи с работниками хозяйства "Журавлиное" и жителями Пружанского района Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена нападать на Украину. По словам белорусского лидера, он не имеет подобного желания. Кроме того, Лукашенко отметил, что стране "надо утихомириться".
Ранее президент Белоруссии заявил, что США работают над планом по удару по РФ через Украину или Белоруссию. По его словам, в подобной ситуации необходимо соблюдать бдительность и осторожность, поскольку западная политика только приближает мир к большой войне без победителей.
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