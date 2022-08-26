Лукашенко пригрозил Западу столкновением при обострении с Минском

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Белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил западным странам столкновением с союзным государством при обострении с Минском. Об этом сообщает агентство "БелТА".

"Я их предупредил: не дай бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси – цели у нас определены. Центры принятия решений – мы их знаем. Я не угрожаю никому… Они смотрят за нами, а мы смотрим за ними", – отметил он.

По словам Лукашенко, военные на Западе хорошо понимают: обострять отношения с Белоруссией не надо, так как данное "обострение" произойдет и с союзным государством, и с ядерным оружием.

"Если они начнут создавать проблемы, может быть, и хуже для Беларуси – ответ будет мгновенным", – заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил об отсутствии у Белоруссии планов по нападению на Украину. Кроме того, он отмечал, что с Россией в настоящее время воюет не Украина, а весь блок НАТО.

До этого политик также сообщал, что западная политика только приближает мир к большой войне без победителей. Он призывал оставаться предельно бдительными в текущей ситуации в мире.