Белоруссия завершила переоборудование самолетов под ядерное оружие – Лукашенко

Фото: depositphotos/palinchak

Переоборудование белорусских военных самолетов под оснащение ядерным оружием завершено, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

"Мы когда-то с (Владимиром. – Прим. ред.) Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что думаете, мы языком ляпаем? Все готово!" – сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова дать адекватный ответ на любую угрозу со стороны Запада.

25 июня Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Россия передаст Минску комплексы "Искандер-М", что поможет с ответом на угрозы со стороны Североатлантического альянса. При этом в Кремле подчеркнули, что речь идет не о ракетах с ядерным оружием, а о комплексах, которые технически способны нести разные виды вооружения.