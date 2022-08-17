Белоруссия изменила правила пересечения границы на автомобилях

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В Белоруссии отменили возможность платно бронировать время въезда транспорта в пункт пропуска из зоны ожидания на границе. Соответствующий укал подписал президент республики Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.

<...> отменяется безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания. <...> Вместо этого предусмотрено, что все транспортные средства при их въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом въезд в зону ожидания станет упорядочен и будет осуществляться в порядке живой очереди. Часть денежных средств, полученных от функционирования системы электронной очереди, направят Государственному пограничному комитету.

Ранее сообщалось, что Белоруссия с 1 июля ввела безвизовый въезд для граждан Польши. Он будет действовать до 31 декабря. Такое решение было принято Александром Лукашенко с целью поддержания добрососедских отношений.

Также гражданам Польши разрешили посещать пограничную зону без пропуска. При въезде в Белоруссию в пункте пропуска достаточно устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону с указанием населенных пунктов и цели их посещения.

