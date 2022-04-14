Погранслужба Белоруссии сбила беспилотник, летевший со стороны Литвы

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На границе Белоруссии и Литвы был сбит беспилотный летательный аппарат (БЛА), летевший с литовской стороны, говорится в сообщении Госпогранкомитета республики в телеграм-канале.

Инцидент произошел вечером 13 апреля. Беспилотник заметил погранотряд Белоруссии в ходе несения службы.

"В целях недопущения нарушения воздушного пространства и пресечения противоправной деятельности пограничники открыли огонь по воздушной цели. В результате квадрокоптер был сбит", – говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские ПВО уничтожили в воздухе три украинских беспилотника, в том числе "Байрактар". По его словам, в течение суток оперативно-тактическая авиация ВКС РФ и ракетные войска Сухопутных войск вывели из строя 65 украинских военных объектов, включая четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ.

