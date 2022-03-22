Венгрия подняла истребители для перехвата летевшего с Украины неизвестного аппарата

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Подразделения венгерских оборонительных сил подняли в воздух истребители Gripen для перехвата неопознанного аппарата, который летел со стороны Украины. Об этом сообщает "Газета.ру".

В Минобороны Венгрии рассказали, что аппарат обнаружили над восточной частью страны. Он двигался в сторону Словакии.

Венгерские истребители проверили воздушное пространство, убедились в безопасности и вернулись на базу.

Ранее сообщилось, что беспилотный летательный аппарат, который был запущен с территории Украины, упал в одном из районов Загреба. По словам президента Хорватии Зорана Милановича, БПЛА зашел в воздушное пространство республики из Венгрии. Он уточнил, что объект в воздушном пространстве Хорватии находился менее семи минут.

