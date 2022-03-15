Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

происшествия

15 марта, 20:18 (обновлено 15.03.2022 20:29)

Премьер Хорватии опроверг слова генсека НАТО о невооруженном беспилотнике

происшествия

Фото: телеграм-канал Mash

Премьер Хорватии Андрей Пленкович опроверг слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что упавший в окрестностях Загреба беспилотник не нес вооружений на борту.

"Вчера у нас была встреча c представителями прокуратуры, армии, полиции, министерства транспорта, спецслужб, всех, кто должен быть в это включен. Еще раз хочу повторить, что тот летательный аппарат, упавший вечером в четверг, а в публичном пространстве есть разночтения в связи с ним, которые мы должны отклонить, был вооружен", – заявил Пленкович во время брифинга.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что, по предварительным данным НАТО, упавший в Загребе беспилотник не был вооружен. Он рассказал, что НАТО работает вместе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем над установлением всех фактов произошедшего.

Инцидент произошел в одном из районов Загреба 10 марта. При осмотре места падения специалисты обнаружили воронку и два парашюта.

По данным республиканского МВД, повреждения получили несколько стоявших поблизости автомобилей. Люди при этом не пострадали. Предположительно, упасть мог БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать