Премьер Хорватии опроверг слова генсека НАТО о невооруженном беспилотнике

15 марта, 20:18 (обновлено 15.03.2022 20:29)
Фото: телеграм-канал Mash
Премьер Хорватии Андрей Пленкович опроверг слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что упавший в окрестностях Загреба беспилотник не нес вооружений на борту.
"Вчера у нас была встреча c представителями прокуратуры, армии, полиции, министерства транспорта, спецслужб, всех, кто должен быть в это включен. Еще раз хочу повторить, что тот летательный аппарат, упавший вечером в четверг, а в публичном пространстве есть разночтения в связи с ним, которые мы должны отклонить, был вооружен", – заявил Пленкович во время брифинга.
Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что, по предварительным данным НАТО, упавший в Загребе беспилотник не был вооружен. Он рассказал, что НАТО работает вместе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем над установлением всех фактов произошедшего.
Инцидент произошел в одном из районов Загреба 10 марта. При осмотре места падения специалисты обнаружили воронку и два парашюта.
По данным республиканского МВД, повреждения получили несколько стоявших поблизости автомобилей. Люди при этом не пострадали. Предположительно, упасть мог БПЛА Ту-141 "Стриж" советского производства.
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