Упавший в Загребе объект может быть беспилотником с Украины – СМИ

Фото: телеграм-канал Mash

Объект, который упал в Загребе, может быть прилетевшим с Украины беспилотником. Об этом сообщает портал The Drive.

Специалист по авиации и редактор рубрики The War Zone Тайлер Роговэй высказал мнение, что в Хорватии упал советский беспилотник Ту-141, который прилетел с Украины. Такой вывод эксперт сделал на основе детального изучения фото и видео с места происшествия.

Неустановленный объект упал и взорвался в одном из районов Загреба после 23:00 10 марта. При осмотре места падения специалисты обнаружили воронку и два парашюта.

По данным республиканского МВД, повреждения получили несколько стоявших поблизости автомобилей. Среди людей пострадавших нет.

